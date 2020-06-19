РИАМО – 19 июн. Повышать стоимость билетов на речные круизы в России пока не планируется, сообщил в пятницу председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.

«Мы пока у себя в компании не обсуждали повышение цены. На 2021 год на круизы, которые планировали, тоже цены на сегодня не повышаем», - сказал Соснин.

Генеральный директор круизной компании «Водоход» Ришат Багаутдинов отметил, что в нынешнем году круизы не подорожают, несмотря на то, что у перевозчика возникнут дополнительные расходы на санитарные средства.

«У нас из 26 теплоходов в этом году в навигацию выйдут, к сожалению, только 14», - добавил Багаутдинов.

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов сообщил, что из-за пандемии коронавируса в навигацию этого года пассажиропоток может упасть на 70%, объем речных и морских грузовых перевозок - на 15-20%.

Полное восстановление объемов морской и речной пассажирской навигации ожидается в России в 2021 году.