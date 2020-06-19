РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. Строительная готовность детского сада на 125 мест, который возводят в подмосковном Красногорске в рамках нацпроекта «Демография», составляет 70%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Сотрудники министерства строительного комплекса Московской области провели выездное совещание по контролю за ходом строительства детского сада на 125 мест на улице Горького в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Демография».

«Выполняются работы по внутренней отделке помещений, устройству фасадных конструкций, монтажу инженерных сетей и благоустройству территории. Строительная готовность - 70%. Приступили к закупочным процедурам на поставку мебели и оборудования», - сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В здании детского сада разместятся просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение.

«Подрядчиком выступает ООО СК «Новый век». Ввод детского сада планируется в третьем квартале 2020 года», - заключается в материале.