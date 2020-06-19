РИАМО - 19 июн. Компания «Яндекс» представила официальный проект своей штаб-квартиры, которая появится на месте гостиницы «Корстон» на улице Косыгина в Москве, сообщает «Интерфакс».

В конце этого года должен начаться демонтаж гостиницы, затем начнется утверждение проекта и получение нужных разрешений.



«Авторами проекта выступило лондонское бюро PLP Architecture (работают над различными архитектурными концепциями по всему миру - ред.). Помимо этого, в нем участвуют российские архитектурные компании АПЕКС и РТДА. Девелопер проекта — компания MR Group», — говорится в сообщении.

На первые два этажа смогут попасть все желающие. Там будут расположены кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство.



Территорию вокруг благоустроят, а для автомобилистов создадут многоуровневую парковку.



Покупка гостиницы была совершена в конце 2018 года. Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивался в 275-330 миллионов долларов.