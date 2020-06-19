РИАМО - 19 июн. На дорогах Подмосковья зафиксировали около 10 миллионов авто в период с 15 по 18 июня, по сравнению с началом июня число транспорта выросло на 23%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В сравнении с таким же периодом в апреле во время режима самоизоляции количество транспорта увеличилось почти наполовину.

«Сегодня утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Большой Октябрьской улице в Троицке, на Ленинградском шоссе в Химках, на улицах Батарейной и Киово в Лобне, на Ярославском шоссе в Пушкине, на Носовихинском и Леоновском шоссе в Реутове, на Новорязанском шоссе, Октябрьском проспекте и Смирновской улице в Люберцах, Домодедовском шоссе в Домодедове», – говорится в сообщении.

По воскресеньям в районе 58 километра Ярославского шоссе действует альтернативная схема движения. В столицу можно проехать по двум полосам шоссе, в область – по дороге через село Воздвиженское.

Минтранс Подмосковья напоминает автолюбителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. На дорогах нужно быть внимательными и уважать права пешеходов, а также тех, кто пользуется летними видами транспорта.