РИАМО - 19 июн. На дорогах Подмосковья зафиксировали около 10 миллионов авто в период с 15 по 18 июня, по сравнению с началом июня число транспорта выросло на 23%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В сравнении с таким же периодом в апреле во время режима самоизоляции количество транспорта увеличилось почти наполовину.
По воскресеньям в районе 58 километра Ярославского шоссе действует альтернативная схема движения. В столицу можно проехать по двум полосам шоссе, в область – по дороге через село Воздвиженское.
Минтранс Подмосковья напоминает автолюбителям о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. На дорогах нужно быть внимательными и уважать права пешеходов, а также тех, кто пользуется летними видами транспорта.
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