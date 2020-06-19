РИАМО - 19 июн. На юге Москвы задержана 41-летняя женщина, подозреваемая в убийстве двух знакомых мужчин вблизи от станции метро «Царицыно», сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 19 июня. В ходе конфликта во время распития спиртного женщина нанесла удары ножом своему сожителю, после чего несколько раз ударила ножом его знакомого.

«Один из мужчин скончался на месте. Второго доставили в городскую больницу, где он умер, несмотря на усилия врачей», — сказала Иванова.

Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).