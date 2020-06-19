РИАМО – 19 июн. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в навигацию этого года пассажиропоток в России может упасть на 70% от стандартного объема, сообщил в пятницу заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов.

«По пассажирам мы считаем, что процентов 70 будет падение от стандартного потока», - сказал Анисимов в ходе пресс-конференции в формате онлайн.

Он отметил, что речные и морские грузоперевозки упадут в нынешнем году на 15-20%.

По словам Анисимова, полное восстановление морской и речной пассажирской навигации ожидается в 2021 году.

На сегодняшний день в России зафиксировали 569 063 случая заражения новым коронавирусом. За весь период пандемии выздоровели 324 406 человек, умер 7841 пациент.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.