РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. В подмосковных Люберцах спортсмены убрали мусор с территории пляжа Кореневского карьера в поселке Красково, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Около 9 кубометров мусора собрали сотрудники муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений», а также тренерский и административный состав Федерации самбо городского округа Люберцы, во время уборки территории пляжа Кореневского карьера», - сказал директор муниципального учреждения Сергей Стрекаловский.

Он уточнил, что земельные участки территории Кореневского карьера были переданы в управление «Дирекции спортивных сооружений» в 2019 году. Работа по содержанию пляжа в надлежащем состоянии будет организована ежедневно. За соблюдением чистоты здесь также будут следить работники вейк-парка.

«Более 25 человек убирали пляж от бытового мусора, всего собрали порядка 9 кубометров. Большей частью это тот самый мусор, который жители оставляют после отдыха на природе. В субботу (20 июня - ред.) установим на пляже два новых мусорных бака», - отметил Стрекаловский.

В скором времени на территории пляжа откроются аттракционы и прокат лодок.