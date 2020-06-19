РИАМО - 19 июн. Ко Дню медицинского работника в подмосковном Солнечногорске создали граффити высотой 45 метров, рисунок нанесен на одном из домов — там изображен врач с крыльями, который держит в руках планету, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Этот рисунок отражает нашу благодарность героям сегодняшнего дня. Это первая моя такая масштабная работа. Это был очень интересный эксперимент, который хотелось бы повторить в дальнейшем», — сказала автор граффити Екатерина Шкада.

На создание изображения таких размеров ушло порядка 300 баллончиков с краской. С идеей сделать такой подарок врачам выступила администрация городского округа и местное отделение партии «Единая Россия».