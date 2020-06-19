РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Жители Люберец могут поучаствовать в конкурсе столичного Музея космонавтики, победители будут заниматься в летней школе космического искусства, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Московский Музей космонавтики объявил конкурс на участие в международной летней школе космического искусства. Подать заявки могут музыканты, художники, научные исследователи и технологические разработчики», - говорится в сообщении.

Международная летняя школа космического искусства — это лабораторный проект творческого исследования архивов и визуальной культуры, связанной с современными представлениями человека о космосе и с историей освоения космического пространства. Школа будет работать в онлайн-формате с 27 июля по 31 августа.

Участники будут создавать новые звуковые и визуальные произведения разных жанров - от литературных произведений и музыкальных композиций до видеоарта и цифровой скульптуры. Летняя школа представляет собой бесплатную образовательную программу в онлайн-формате. Ее цель - проведение тематических лекций и семинаров как для участников школы, так и для широкой аудитории, а также создание публичной аудио-визуальной программы и выставочных проектов по окончании периода проведения летней школы.

«Для участия требуется подать заявку с мотивационным письмом и портфолио (на русском и английском языках) до 5 июля включительно по адресу: sass@artypical.com. Лучшие проекты, созданные в рамках школы, могут получить поддержку на реализацию в рамках совместных публичных программ.