РИАМО - 19 июн. В Московской области до вечера пятницы ожидаются сильные порывы ветра, гроза и дожди, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

В регионе объявлено экстренное предупреждение в связи с непогодой.

«До 22:00 часов 19 июня в Московской области ожидается гроза, дождь, местами сильный, град. При грозе усиление ветра до 13-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что во время сильного ветра нельзя парковать машину под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

На улице не стоит прятаться под деревьями, также нужно обходить сооружения повышенного риска: мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах и укрываться под деревьями.