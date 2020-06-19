РИАМО - 19 июн. Традиционные пятничные пробки образуются в Москве около 15 часов и продержатся примерно до 21 часа, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«Сегодня час пик начнется около 15:00, и на вылетных, как обычно, появятся дачные пробки. Не внушает оптимизма и прогноз погоды: до конца дня грозы и сильный ветер. Выезжать за город лучше прямо сейчас или уже после 21:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, столичных водителей призвали к осторожности на дорогах.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с ожидаемой непогодой в Москве. До 22:00 в пятницу в городе прогнозируется сильный дождь, гроза и усиление ветра до 13-18 метров в секунду.