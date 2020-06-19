РИАМО - 19 июн. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов проведет 25 июня встречу с представителями бизнеса в онлайн-формате, участники смогут задать свои вопросы через интернет, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В 11:00 заместитель <…> Хромов организовывает очередное совещание с представителями бизнеса. Во встрече примет участие руководство органов власти Московской области», — говорится в сообщении.

Встреча пройдет в режиме телеконференции — вопросы можно будет задавать через интернет и получить ответ сразу по видеосвязи.

Зарегистрироваться можно по ссылке, окончание регистрации – 23 июня, 18:00.