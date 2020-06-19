РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Перечень государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Люберец расширили до 57, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Список доступных для получения услуг постепенно растет, это связано с ослаблением режима самоизоляции. Начиная с 15 июня, их стало 57», - сказала директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.

Она добавила, что с 5 по 15 июня посетители МФЦ могли получить всего 16 услуг. Наибольшее количество услуг – 350 – сотрудники многофункциональных центров оказывали заявителям до 26 марта. После этой даты количество предоставляемых услуг стало сокращаться.

По словам Скалябиной, сегодня МФЦ продолжают работать в режиме предварительной записи.

«Записаться на прием можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30. Также это можно сделать на региональном портале госуслуг в разделе «Запись в МФЦ». После того, как вы оставили заявку на посещение, с вами свяжутся сотрудники МФЦ для уточнения цели и времени визита. Также информация о подтверждении или об отказе в записи поступит в личный кабинет на портале», - отметила Скалябина.

Она напомнила, что при посещении МФЦ посетителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты.