РИАМО - 19 июн. Сетевые компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» готовы перейти на усиленный режим работы в условиях сильного ветра, дождя и града, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В пятницу на территории Подмосковья ожидается гроза, дождь, местами сильный, град и усиление ветра.

«Режим повышенной готовности в электросетевых компаниях вводится, когда порывы ветра достигают 20 метров в секунду», — уточняется в материале.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, энергетики продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей.

«Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении, которые могут произойти из-за неблагоприятных погодных условий», — добавил Самарин.

Для населения круглосуточно работает «светлая линия»: 8 800 700-40-70. Обо всех аварийных отключениях жителям Подмосковья следует сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета.