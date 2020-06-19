РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. Предприятие из подмосковного Красногорска «Зеленые линии», входящее в состав группы компаний «Союзснаб», присоединилось к национальному проекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В стартовом совещании 18 июня приняли участие начальник управления промышленной политики министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Андрей Сошин, первый замглавы администрации горокруга Красногорск по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса Ирина Цеплинская, президент ГК «Союзснаб» Денис Черников, представители АНО «Федеральный центр компетенций», предприятия.

«У нас стоит амбициозная задача - до 2024 года увеличить производительность труда на 24% по сравнению с 2017 годом. Чем больше предприятий мы вовлечем в процесс увеличения производительности труда, тем лучше будет экономическая эффективность региона и России», - сказал Сошин.

Он пояснил, что в рамках национального проекта привлекают специалистов из Федерального центра компетенций, которые активно участвуют в рабочей жизни предприятия, смотрят за каждым процессом и оптимизируют его до степени, необходимой для достижения показателей.

Для предприятия этот процесс бесплатен и не требует дополнительных инвестиций, модернизации производства или изменений в кадровом составе.

«На текущий момент у нас стоит цель – увеличение производительности на 10, 15 и 30%. Мы планируем к 2024 году вовлечь в эту программу более 150 предприятий», - добавил Сошин.

По словам Цеплинской, ООО «Зеленые линии» стало первым предприятием горокруга Красногорск, которое вступило в данный нацпроект.

«Это, безусловно, очень важно, потому что не только повысит конкурентоспособность продукции, но и поддержит занятость и повысит компетентность и навыки сотрудников предприятия», - пояснила Цеплинская.

Она отметила, что предприятие является флагманским в округе. Благодаря помощи специалистов Федерального центра компетенций сотрудники отработают все процессы и достигнут хороших KPI (ключевых показателей производительности). Потом этот опыт обязательно будут применять на других промышленных предприятиях округа.

Черников подчеркнул, что компания продает свою продукцию в практически 30 стран мира. Программа рассчитана на три года.

«Эта программа направлена именно на конкуренцию на внешних рынках. Мы надеемся с ее помощью эту задачу решить», - добавил Черников.