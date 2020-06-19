РИАМО - 19 июн. В пятницу в общественном транспорте Подмосковья более 95% пассажиров позаботились о средствах индивидуальной защиты, ношение масок в общественных местах является обязательным, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сегодня утром в общественном транспорте Московской области более 95% пассажиров позаботились о средствах индивидуальной защиты. Маски надели 96% пассажиров автобусов и 95% — железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Ношение масок в общественных местах — на железнодорожных станциях, автобусных остановках — по-прежнему является обязательным требованием в регионе.

Маска служит барьером между носителем вируса и окружающими, снижает риск заражения до 20 раз в сочетании с регулярным мытьем рук.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.