РИАМО – 19 июн. Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 4,5% годовых, такое снижение произошло впервые за пять лет, сообщает Газета.ru.

«Принятое решение по ключевой ставке направлено на <…> удержание инфляции вблизи 4%», — говорится в сообщении ЦБ.

В апреле регулятор снизил ставку до 5,5%, таким образом, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 — начала 2014 года.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции в стране.