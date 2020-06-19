Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом?
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Из-за пандемии коронавируса престиж работы врачей растет. Пройди тест и узнай, а смог бы ты сам лечить людей?
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (1/12)
В детстве во время игры «в больницу» ты был:
Врачом в очках и в белом халате
Пациентом
Я ненавидел/а эту игру и никогда в нее не играл/а
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (2/12)
Ты умеешь делать уколы?
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (3/12)
Если болит голова, ты:
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (4/12)
На какие курсы ты бы пошел в первую очередь:
Фото Евгений Епанчинцев © РИА Новости
Курсы оказания первой помощи
Что-нибудь творческое
На курсы трейдеров
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (5/12)
На пляже из воды вытащили утопающего. Нужно сделать искусственное дыхание, ты:
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (6/12)
А ты когда-нибудь пытался сам лечить домашних питомцев?
Да, всегда выхаживаю раненых птиц, кошек, а подруга отдала мне на лечение свою морскую свинку/кролика
Нет, лучше отвезу к ветеринару и буду давать питомцу лекарства, которые пропишет врач
У меня нет домашних животных, а если бы были – отвез к ветеринару
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (7/12)
Твой любимый сериал:
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (8/12)
Из школьного курса анатомии ты запомнил:
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (9/12)
А что такое анамнез, знаешь?
Фото сайт МОНИКИ © Фото
Расстройство памяти
Орган в человеческом теле
То, что рассказывает пациент врачу при обследовании
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (10/12)
Когда нужно сдавать кровь из вены, ты:
Фото Пелагия Тихонова © РИАМО
Покрываюсь холодным потом и сто раз спрашиваю у врача: «А это не больно?»
Внимательно слежу за процессом
Отворачиваюсь в другую сторону, чтобы не мешать
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (11/12)
Часто ли ты моешь руки?
Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (12/12)
Ну, а если серьезно: сегодня врачам особенно нелегко. А ты бы смог весь день работать в защитном костюме?
Фото Владимир Астапкович © РИА Новости
Нет уж, я и в маске-то задыхаюсь
Если это вопрос жизни и смерти, то да
Без проблем, я уже третий месяц хожу в маске и перчатках
Прирожденный Склифософский
Из тебя мог бы получиться второй доктор Хаус или Склифософский. Ты обожаешь сериалы про врачей, а в детстве с упоением играл в больницу. Анатомия была твоим любимым предметом в школе, и возможно, ты даже задумывался о поступлении в медицинский или хотя бы на ветеринара. А будь ты сейчас школьником, то точно бы пошел в медицинский класс, где учат делать искусственное дыхание на манекенах. Ты никогда не забываешь мыть руки и другим всегда напоминаешь об этом. Да, окружающие считают тебя аккуратистом, педантом и немного занудой, но для врача это идеальные качества! Что ж, если идти в мед уже поздновато, ты всегда сможешь поставить укол, измерить давление и даже сделать искусственное дыхание, и конечно – выходить любимого питомца, если тот захворал.
Идеальный пациент
Возможно, ты мог бы стать врачом, но, пожалуй, для этого нужно чуть больше смелости и самоотверженности. Зато ты – идеальный пациент! Ты добросовестно выполняешь все предписания доктора и ни за что не нарушишь самоизоляцию. Ты не забываешь мыть руки перед едой и регулярно дезинфицировать гаджеты, и, конечно, строго соблюдаешь масочно-перчаточный режим и с укором смотришь на тех, кто заходит в магазин или в метро без маски. Но вот самостоятельно сделать укол или искусственное дыхание вряд ли возьмешься, так как уверен – этим должны заниматься специалисты.
Антиврач
Совершенно точно, врачом тебе не быть. Хорошо, что ты и не пытался! Тебя бросает в холодный пот от вида крови, ты всячески стараешься избегать анализов и походов к врачам. Ты обратишься к доктору только в критическом случае, как тот крокодил из мультфильма про птичку Рикки-Тикки- Тави. В детстве ты ненавидел, когда мама то и дело напоминала о мытье рук, а если об этом, не дай бог, спросит девушка, то это будет веский повод с ней расстаться. Даже пандемия коронавируса не научила тебя чаще делать эту гигиеническую процедуру, пользоваться антисептиком и носить перчатки и маску. Честно говоря, при походе в ресторан ты можешь об этом забыть.
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