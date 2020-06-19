Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? 12 вопросов | Пройден 33 раза Из-за пандемии коронавируса престиж работы врачей растет. Пройди тест и узнай, а смог бы ты сам лечить людей? Начать тест

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (1/12) В детстве во время игры «в больницу» ты был: Фото © pixabay Врачом в очках и в белом халате Пациентом Я ненавидел/а эту игру и никогда в нее не играл/а

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (2/12) Ты умеешь делать уколы? Фото gifer.com © Да ни за что! Конечно, я с детства тренировался на подушке/ на кошке Могу, но только в экстренной ситуации

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (3/12) Если болит голова, ты: Фото gifer.com © Пью обезболивающее, прописанное врачом Беру тонометр и измеряю давление, только потом принимаю таблетку Терплю, пока само не пройдет

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (4/12) На какие курсы ты бы пошел в первую очередь: Фото Евгений Епанчинцев © РИА Новости Курсы оказания первой помощи Что-нибудь творческое На курсы трейдеров

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (5/12) На пляже из воды вытащили утопающего. Нужно сделать искусственное дыхание, ты: Фото gifer.com © Звоню в «112» и жду скорую помощь Вспоминаю курс первой помощи и делаю рот в рот Паникую и зову кого-нибудь на помощь

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (6/12) А ты когда-нибудь пытался сам лечить домашних питомцев? Фото © pixabay Да, всегда выхаживаю раненых птиц, кошек, а подруга отдала мне на лечение свою морскую свинку/кролика Нет, лучше отвезу к ветеринару и буду давать питомцу лекарства, которые пропишет врач У меня нет домашних животных, а если бы были – отвез к ветеринару

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (7/12) Твой любимый сериал: Фото pixabay.com © «Доктор Хаус», «911», «Склифософский» «Друзья», «Секс в большом городе», «Молодой папа» «Секретные материалы», «Игра престолов», «Ведьмак»

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (8/12) Из школьного курса анатомии ты запомнил: Фото gifer.com © Пластиковый скелет человека Злую училку До сих пор помню учебник на зубок

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (9/12) А что такое анамнез, знаешь? Фото сайт МОНИКИ © Фото Расстройство памяти Орган в человеческом теле То, что рассказывает пациент врачу при обследовании

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (10/12) Когда нужно сдавать кровь из вены, ты: Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Покрываюсь холодным потом и сто раз спрашиваю у врача: «А это не больно?» Внимательно слежу за процессом Отворачиваюсь в другую сторону, чтобы не мешать

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (11/12) Часто ли ты моешь руки? Фото gifer.com © Когда прихожу с улицы домой или в офис, после метро, перед едой Постоянно забываю это делать. С детства ненавижу фразу: «А руки мыл?» Конечно, это же главная мера профилактики инфекций! А еще у меня с собой всегда антисептик и антибактериальные салфетки.

Склифософский или антидоктор. Смог бы ты стать врачом? (12/12) Ну, а если серьезно: сегодня врачам особенно нелегко. А ты бы смог весь день работать в защитном костюме? Фото Владимир Астапкович © РИА Новости Нет уж, я и в маске-то задыхаюсь Если это вопрос жизни и смерти, то да Без проблем, я уже третий месяц хожу в маске и перчатках

Прирожденный Склифософский Из тебя мог бы получиться второй доктор Хаус или Склифософский. Ты обожаешь сериалы про врачей, а в детстве с упоением играл в больницу. Анатомия была твоим любимым предметом в школе, и возможно, ты даже задумывался о поступлении в медицинский или хотя бы на ветеринара. А будь ты сейчас школьником, то точно бы пошел в медицинский класс, где учат делать искусственное дыхание на манекенах. Ты никогда не забываешь мыть руки и другим всегда напоминаешь об этом. Да, окружающие считают тебя аккуратистом, педантом и немного занудой, но для врача это идеальные качества! Что ж, если идти в мед уже поздновато, ты всегда сможешь поставить укол, измерить давление и даже сделать искусственное дыхание, и конечно – выходить любимого питомца, если тот захворал. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Идеальный пациент Возможно, ты мог бы стать врачом, но, пожалуй, для этого нужно чуть больше смелости и самоотверженности. Зато ты – идеальный пациент! Ты добросовестно выполняешь все предписания доктора и ни за что не нарушишь самоизоляцию. Ты не забываешь мыть руки перед едой и регулярно дезинфицировать гаджеты, и, конечно, строго соблюдаешь масочно-перчаточный режим и с укором смотришь на тех, кто заходит в магазин или в метро без маски. Но вот самостоятельно сделать укол или искусственное дыхание вряд ли возьмешься, так как уверен – этим должны заниматься специалисты. Фото Илья Питалев © РИА Новости Поделиться результатом

Антиврач Совершенно точно, врачом тебе не быть. Хорошо, что ты и не пытался! Тебя бросает в холодный пот от вида крови, ты всячески стараешься избегать анализов и походов к врачам. Ты обратишься к доктору только в критическом случае, как тот крокодил из мультфильма про птичку Рикки-Тикки- Тави. В детстве ты ненавидел, когда мама то и дело напоминала о мытье рук, а если об этом, не дай бог, спросит девушка, то это будет веский повод с ней расстаться. Даже пандемия коронавируса не научила тебя чаще делать эту гигиеническую процедуру, пользоваться антисептиком и носить перчатки и маску. Честно говоря, при походе в ресторан ты можешь об этом забыть. Фото gifer.com © Поделиться результатом

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