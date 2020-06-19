РИАМО - 19 июн. Для комфортного отдыха жителей на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) столицы подготовят порядка 250 пикниковых зон, оборудованных противопожарным инвентарем, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Сейчас на природных территориях столицы запрещено устраивать пикники и разводить огонь даже в специально отведенных для этого зонах. За ситуацией следят инспекторы в области охраны окружающей среды. Они усилили патрулирование на особо охраняемых природных территориях. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей.

«Территории природных территорий открыты исключительно для прогулок и индивидуальных занятий спортом. Для безопасности отдыхающих во время прогулок временно запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками. <…> Это недвижимые конструкции, на которых вирус может сохраняться дольше», – говорится в сообщении.

Точки с противопожарным оборудованием позволят «локализовать рекреационную пикниковую нагрузку». Специалисты «Мосприроды» напоминают, что каждый мангал в неустановленном месте наносит непоправимый вред природе. На почве, где высыпали угли, ничего не вырастет четыре года.

Пикниковые зоны размещают там, где природа пострадает по минимуму, исходя из особенностей территории. Главным является поддержание ООПТ в максимально естественном природном состоянии, так как любое вмешательство человека способно негативным образом повлиять на сложившуюся экосистему.

Актуализированный перечень точек для пикника, расположенных на природных территориях, появится на сайте ГПБУ «Мосприрода», как только снимут запрет на использование пикниковых зон.

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