РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. В подмосковных Люберцах в пятницу пройдет онлайн-выставка, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 15:00 состоится онлайн-выставка «Радость творчества», - говорится в сообщении.

В 19:00 стартует кулинарный мастер-класс «Готовим вместе» в режиме онлайн.

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru//.