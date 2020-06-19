РИАМО - 19 июн. Сильный дождь, гроза и усиление ветра до 13-18 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу до 22:00, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, <...> рекомендуется, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте. При управлении автомобилем нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что при грозе резко ухудшается видимость на дороге, что может привести к ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов.

При усилении ветра нужно укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.