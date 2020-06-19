РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В подмосковном Подольске фармацевтическая компания «Петровакс» передала медучреждениям более 1 тысячи упаковок препарата «Полиоксидоний» для поддержки иммунитета медперсонала в период пандемии Covid-19, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

В благотворительной акции приняли участие директор по производству и качеству компании «Петровакс» Лариса Духина, Скобенников, начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан Ирина Симчук, член правления ТПП Московской области Алексей Кокорин.

«В преддверии Дня медицинского работника в пятницу фармацевтическая компания «Петровакс» передала больницам, поликлиникам и роддому округа более 1 тысячи упаковок препарата «Полиоксидоний» для поддержки иммунитета и профилактической защиты медицинского персонала в период пандемии Covid-19», - сказал Скобенников.

По его словам, лекарств достаточно для того, чтобы профилактические курсы прошли все медики, работающие с коронавирусными больными, а также сотрудники Подольского роддома.

Производственный комплекс «Петровакс» расположен на территории округа и выпускает оригинальные лекарственные средства и вакцины, в том числе иммуномодулятор «Полиоксидоний». Компания активно участвует в социальных и благотворительных программах региона.

«Поддержка медиков в период пандемии особенно важна, так как они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Накануне праздника мы решили поддержать медиков округа, в котором находится наше предприятие. Мы планируем продолжить сотрудничество и организовать экскурсии на наше производство для врачей», - сказала Духина.

По ее словам, в период пандемии производство компании перешло на круглосуточную работу, чтобы удовлетворить возросший спрос на препарат. Оперативно нарастили объемы производства, полностью задействовали новую третью линию.

С начала пандемии более 10 тысяч упаковок «Полиоксидония» получили клинические центры по всей стране, принимавшие пациентов с коронавирусной инфекцией. В апреле компания запустила международное клиническое исследование (ММКИ) эффективности «Полиоксидония» среди госпитализированных пациентов с Covid-19. О промежуточных результатах станет известно уже летом.

В случае необходимости «Петровакс» сможет производить до 7 миллионов упаковок препарата в таблетках в год. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, компания приняла на работу более 130 сотрудников. В настоящее время на предприятии работает более 350 специалистов.