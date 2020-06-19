РИАМО - 19 июн. Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого, расположенный в подмосковном Серпухове, запустил всероссийскую акцию по уборке мусора в местах для отдыха, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы заповедника.

Приокско-Террасный заповедник запустил всероссийскую экоакцию в честь своего 75-летия.

«Сегодня акцию открыли сотрудники заповедника и представили нескольких СМИ. Сотрудники заповедника, около десяти человек, во главе с двумя нашими ростовыми куклами зубров убрали местный пляж на территории охранной зоны заповедника у Данковского пруда», - сказал собеседник агентства.

В пятницу акцию по уборке мусора возглавила заместитель директора заповедника по содержанию и разведению зубров Ирина Землянко, которая отметила, что охранная зона и места отдыха рядом с заповедником становятся все чище с каждым годом.

Землянко призвала всех посетителей Приокско-Террасного заповедника складывать мусор в специальный контейнер, который находится на территории центральной усадьбы, потому что даже небольшой пластиковый мусор в виде трубочки может навредить зубрам.

«К счастью, в последние годы сознательность наших посетителей растет. Зуброводы и уборщики территории у нас почти не находят мусор после экскурсий, но иногда бывает. Хотелось бы призвать людей сознательно относиться к уборке и участвовать в акции», - добавил сотрудник пресс-службы заповедника.

Он уточнил, что в августе состоится награждение призеров акции, а победителю предоставят право дать имя детенышу зубра, который родился в Приокско-Террасном заповеднике.

Приокско-Террасный заповедник — один из самых маленьких в России. На площади менее 5 тысяч гектаров обитают 151 вид птиц и 57 видов диких млекопитающих. В пятницу заповеднику исполняется 75 лет.

Волонтерское движение стартовало в заповеднике пять лет назад. За это время он стал лидером по реализованным проектам. Число добровольцев, которые помогают Приокско-Террасному заповеднику, превышает 4,5 тысячи человек.

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