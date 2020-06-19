РИАМО - 19 июн. Цифровой сервис по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов и списков кандидатов заработал на портале Государственных услуг, сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

«У нас состоялся сегодня запуск, открылся личный кабинет. Уже стартовала первая кампания по сбору подписей. <…> Немного споткнулись, 17 первых подписей показали ошибку, сейчас разработчики правят», — сказал Качанов в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что и кандидатам, и на избирателям на портале нужно создать личный кабинет. Очень важно иметь свою подтвержденную электронную подпись.

После авторизации гражданина в качестве кандидата избирателям соответствующего избирательного округа приходит информация и пуш-уведомление, теперь они могут поддержать понравившегося кандидата, поставив лайк и подтвердив свой выбор кодом из СМС-сообщения. При этом кандидат может исключить подпись того или иного избирателя.

«Мы подошли к тому, чтобы поддержать кандидатов было так же легко, как поставить лайк в соцсетях», — заключил Качанов.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.

В Москве можно будет проголосовать в электронном виде. Для москвичей голосование начнется 25 июня в 10:00 на специальном портале и завершится 30 июня в 20:00. Получить бюллетень можно будет до 19:59 30 июня.

Проконсультироваться по вопросам участия в электронном голосовании можно, позвонив по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52. Также пользователи могут задать свои вопросы по электронной почте: info@2020og.ru.

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