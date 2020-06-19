РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Сотрудники Мытищинского историко-художественного музея и детской архитектурно-художественной школы «Архимед» обсудили в формате видеоконференции с коллегами из Белоруссии вопросы сотрудничества в период пандемии, сообщается в Instagram-аккаунте МБУ ДО ДАХШ «Архимед».

В Мытищинском историко-художественном музее прошла международная видеоконференция (Zoom-встреча), посвященная творческому сотрудничеству в эпоху пандемии. Модератором выступила директор музея Мария Клычникова, среди спикеров были директор МБУ ДО ДАХШ «Архимед» Эллада Сигналова, а также педагоги Татьяна Зайцева, Елена Осипова, Наталья Гусейнова.

«Нам было очень радостно встретиться с коллегами из других городов, с педагогами-художниками из Республики Беларусь, с Натальей Алексеевной Каминской из города-побратима Смолевичи, которая является идеологом пленэра «Лето в провинции». В прошлом году пленэр прошел в Мытищах. Много творческих планов и интересных идей, коллеги показали свои пленэрные работы, обсуждали пути и способы дальнейшего сотрудничества», - говорится в сообщении.

По словам сотрудников МБУ ДО ДАХШ «Архимед», они очень надеются, что эта встреча будет началом чего-то нового, интересного, творческого.