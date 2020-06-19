РИАМО - 19 июн. За время действия режима самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, в центре Москвы закрылись свыше сотни магазинов и кафе, передает РБК.

Согласно информации сервиса 2ГИС, карантин из-за коронавируса не пережили 112 продовольственных и непродовольственных магазинов на основных торговых улицах Москвы.

«Таким образом, действовавший в Москве режим самоизоляции не пережили 4% от общего количества торговых точек на этих улицах», — говорится в сообщении.

Больше всего заведений закрылись на Садовом кольце — 64 предприятия. Также еще 10 закрылись на Арбате.

Всего проанализированы данные о более чем 2,5 тысячи торговых точек. Закрытыми считаются заведения, удаленные из справочника 2ГИС.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.