РИАМО - 19 июн. Российский Сбербанк ввел дополнительную плату за переводы другим клиентам банка через банкомат, теперь с пользователей будут взымать один процент (максимально 1 тысячу рублей) за перевод на дебетовую карту другому клиенту, сообщается на сайте kp.ru.

Комиссия не зависит от региона. Переводы внутри банка до 50 тысяч рублей в месяц теперь стали бесплатными. Это касается переводов на дебетовую карту другого клиента через мобильное приложение, СМС-Банк или личный кабинет Сбербанк Онлайн.

«В офисе банка за перевод на дебетовую карту другого клиента возьмут <…> минимум 30 рублей, максимум 1 тысячу рублей», – говорится в сообщении.

Ранее в соответствии с законом об отмене платы за межрегиональные переводы, который в конце 2019 года подписал президент Владимир Путин, Сбербанк отменил «банковский роуминг».