РИАМО - 19 июн. В преддверии дня медицинского работника врачей городского округа Солнечногорск поздравили концертами известных исполнителей, перед больницами выступили Денис Майданов, заслуженные артисты России Сергей Куприк и Валерий Семин, а также многие другие, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Слова благодарности врачам выразил руководитель городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.
Сцены для праздничных концертов развернули прямо перед зданиями медучреждений муниципалитета. Перед врачами выступили известный российский исполнитель Денис Майданов, заслуженные артисты России Сергей Куприк и Валерий Семин, певцы Александр Айвазов, Виктор Дорин, Александр Юрпалов, Андрей Алексин и Паскаль.
Праздничные программы с выступлениями артистов прошли в Солнечногорской центральной районной больнице, также вблизи нового инфекционного отделения, в городской больнице «НПО Комплекс» в поселке Ржавки и в Московском областном госпитале для ветеранов воин в Андреевке.
Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. В 2020 году праздник выпадает на 21 число.
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