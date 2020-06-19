РИАМО - 19 июн. В преддверии дня медицинского работника врачей городского округа Солнечногорск поздравили концертами известных исполнителей, перед больницами выступили Денис Майданов, заслуженные артисты России Сергей Куприк и Валерий Семин, а также многие другие, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Слова благодарности врачам выразил руководитель городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

«Своим ежедневным трудом наши врачи доказывают, что в медицине нет случайных людей. Милосердие и самопожертвование — именно эти бесценные качества непременно присущи настоящему медицинскому работнику», — сказал Слепцов.

Сцены для праздничных концертов развернули прямо перед зданиями медучреждений муниципалитета. Перед врачами выступили известный российский исполнитель Денис Майданов, заслуженные артисты России Сергей Куприк и Валерий Семин, певцы Александр Айвазов, Виктор Дорин, Александр Юрпалов, Андрей Алексин и Паскаль.

Праздничные программы с выступлениями артистов прошли в Солнечногорской центральной районной больнице, также вблизи нового инфекционного отделения, в городской больнице «НПО Комплекс» в поселке Ржавки и в Московском областном госпитале для ветеранов воин в Андреевке.

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. В 2020 году праздник выпадает на 21 число.