РИАМО - 19 июн. С приходом лета объемы продаж мороженого в Москве выросли в четыре раза, в целом по стране производство этого лакомства увеличивается, сообщил РИАМО генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

«Продажа мороженого в Москве увеличилась по сравнению с весенним периодом в четыре раза. Вообще объем производства в стране растет. За четыре месяца он увеличился на 15%», - сказал Яшин.

Он добавил, что рост производства мороженого объясняется открытием новых цехов на фабриках. Сами фабрики не останавливали работу даже во время всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.

По прогнозам синоптиков, в пятницу воздух в Московском регионе прогреется до плюс 25-30 градусов. В течение дня местами ожидается кратковременный дождь с грозой.