РИАМО - 19 июн. С приходом лета объемы продаж мороженого в Москве выросли в четыре раза, в целом по стране производство этого лакомства увеличивается, сообщил РИАМО генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.
Он добавил, что рост производства мороженого объясняется открытием новых цехов на фабриках. Сами фабрики не останавливали работу даже во время всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
По прогнозам синоптиков, в пятницу воздух в Московском регионе прогреется до плюс 25-30 градусов. В течение дня местами ожидается кратковременный дождь с грозой.
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