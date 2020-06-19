РИАМО - 19 июн. Специалисты за шесть часов полностью восстановили нарушенное из-за аварии на трубопроводе водоснабжение части домов в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Водоснабжение части домов в Реутове было прервано накануне из-за аварии на магистральном трубопроводе в южной части разделенного напополам железной дорогой города. Перебои наблюдались в зданиях по Юбилейному проспекту в домах 4, 6, 6А, 8 и Носовихинскому шоссе в домах 3 и 6», - говорится в сообщении.

Восстановительные работы заняли около шести часов, и уже в 20:30 18 июня дома были полностью подключены к системе.

В ходе работ был заменен участок трубы диаметром 300 миллиметров на вводе в камеру Централизованного теплового пункта №9. На время проведения восстановительных работ жителям была предоставлена возможность набрать воду из направленной к ним автоцистерны.