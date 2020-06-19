РИАМО - 19 июн. Центральная избирательная комиссия РФ создала Telegram-канал для информирования об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, заявила в пятницу начальник управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК Ольга Кузнецова.

«Запустили наш Telegram-канал, где мы будем публиковать информацию, отвечать на вопросы практически в прямом эфире», — сказала Кузнецова.

Она отметила, что также проводится большая работа по информированию граждан через телевидение и другие СМИ.

Информационный центр при проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции начнет работать с 25 июня. Всего ожидается аккредитация около 3 тысяч журналистов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Кроме того, жителями Москвы и Нижегородской области можно будет проголосовать онлайн с 25 по 30 июня.