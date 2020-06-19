РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. В Балашихе за минувшие сутки выявили восемь новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в округе составляет 1 474 человека, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 646 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 52 729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 21 448 человек выписали домой из стационаров, 755 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 474 случая заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.