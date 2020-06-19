РИАМО - 19 июн. Предварительные итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции начнут показывать с 21:00 1 июля, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин.
«С 21:00 по Москве мы начнём показывать предварительные итоги голосования», - заявил Лопатин.
Он отметил, что информационный центр будет работать в ЦИК с 25 июня по 2 июля.
Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.
В Москве можно будет проголосовать в электронном виде. Для москвичей голосование начнется 25 июня в 10:00 на специальном портале и завершится 30 июня в 20:00. Получить бюллетень можно будет до 19:59 30 июня.
Проконсультироваться по вопросам участия в электронном голосовании можно, позвонив по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52. Также пользователи могут задать свои вопросы по электронной почте: info@2020og.ru.
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