РИАМО - 19 июн. Информационный центр при проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции начнет работать с 25 июня, заявил в пятницу член ЦИК РФ Антон Лопатин.

«С 25 июня начнет работу информационный центр, он будет действовать до подведения итогов. <...> У нас будет несколько мониторов в атриуме», — сказал Лопатин.

Он отметил, что с 25 по 30 июня инфоцентр будет работать для журналистов с 12:00 до 15:00, а 1 и 2 июля с 10:00 до подведения предварительных итогов 2 июля.

По его словам, будут указываться актуальные данные по голосованию, количество наблюдателей, членов комиссий. Всего ожидается аккредитация около 3 тысяч журналистов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Кроме того, жителями Москвы и Нижегородской области можно будет проголосовать онлайн с 25 по 30 июня.

Электронное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00.