РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июн. Жителей подмосковных Котельников призвали сообщать о нарушении правил безопасности во время пандемии на предприятиях округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Для большей части организаций уже сняли ограничения в работе. Но по-прежнему остается актуальным ряд других ограничений - новые стандарты, которые включают в себя соблюдение дистанции, использование средств индивидуальной защиты и другие нюансы.

«Всего в нашем городе 34 объекта сферы услуг. Ежедневно сотрудники администрации проверяют и их. Если вы стали свидетелем того, что в какой-то организации нашего города пренебрегают мерами безопасности, пожалуйста, сообщите в администрацию», - говорится в сообщении.

Глава Котельников Сергей Жигалкин ранее побывал в автосалоне «Авилон», ногтевой студии «Карамель» и в барбершопе «Бородач». Он убедился, что к нововведениям здесь подходят ответственно.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.