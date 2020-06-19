РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили 17 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1 770 инфицированных, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

646 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 17 случаев коронавируса. Всего в округе 1 770 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили три новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 283 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили еще один случай коронавируса за сутки, в округе число инфицированных достигло 449.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 52 729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 755 человек. Выздоровели и выписались 21 448 человек.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.