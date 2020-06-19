РИАМО - 19 июн. Московские отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы. Конечно, санитарно-эпидемиологические требования сохраняются – мы просим горожан носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС», - рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также она поблагодарила молодоженов за терпение и поздравила те пары, которые заключили брак в такое непростое время.

После проведения каждой церемонии в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений.

На новых площадках для регистрации брака будут действовать такие же правила, как и в отделах ЗАГС. Список площадок и доступных дат для подачи заявления размещен на портале мэра и правительства Москвы.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.