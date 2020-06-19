РИАМО - 19 июн. В столице подтвердили 1136 новых случаев коронавируса, что в два раза меньше числа выздоровевших за сутки, а за месяц прирост сократился вчетверо, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Прирост новых случаев коронавируса за неделю составляет 4,4%. За месяц прирост сократился в четыре раза – за неделю с 9 по 15 мая он составил 36 942, а за неделю с 13 по 19 июня – всего 8 986», – говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Число новых случаев коронавируса в городе в два раза меньше количества выздоровевших за сутки – в Москве их 2003 человека.

Среди новых выявленных случаев заболевания: у 41,9% людей в возрасте от 18 до 45 лет, у 35,3% людей в возрасте от 46 до 65 лет. Еще 9,7% – у пациентов в возрасте от 66 до 79 лет. Также 5,5% новых заболевших – люди в возрасте старше 80 лет. Среди новых случаев 7,6% составляют дети.

Несмотря на отмену режима самоизоляции, гражданам по-прежнему нужно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.