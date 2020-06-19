РИАМО - 19 июн. За три месяца число участников проекта «Школьный Музей Победы» увеличилось в два раза, на сегодня 517 школьных музеев из регионов присоединились к программе Музея Победы на Поклонной горе в Москве, сообщила в пятницу руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

«В течение двух потоков, которые уже реализуется программа, к нам присоединились 517 школьных музеев из 76 субъектов РФ», - рассказала Слесаренко в ходе конференции об опыте музейной работы в онлайн-формате.

Слесаренко добавила, что Музей Победы предоставляет возможность другим культурно-просветительским площадкам в своих стенах показывать экспонаты, делиться опытом и искать новых партнеров.

«Впервые школьные музеи представляют свои экспозиции в специально созданном уникальном пространстве Музея Победы. На сегодняшний день уже 6,5 тысячи школьников и более 700 педагогов активно обменялись опытом, обрели новых партнеров», - сказала она.

Слесаренко добавила, что в настоящее время идет подготовка к запуску нового онлайн-ресурса, который объединит всю методическую работу и программы команды Музея Победы. Как показал опыт пандемии, развитие сетевого сотрудничество стало как никогда актуальным в новых реалиях.

Заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова также напомнила, что накануне 22 июня состоится акция «Свеча Памяти». Из-за ситуации с коронавирусом в этом году ее перевели в онлайн-формат.

«Мы 22 июня <...> зажигаем свечу памяти и скорбим по миллионам жизней, которые унесла война. <...> В этом году в связи с известной ситуацией мы проводим эту акцию виртуально», - сказала Любенкова.

По ее словам, фотографии с зажженной свечей принимают до утра 20 июня. Все полученные изображения будут транслироваться в залах музея. Акцию будут освещать по федеральному телевидению.

В завершение онлайн-конференции Любенкова призвала ее участников присоединиться к виртуальной минуте молчания в память о всех тех, кто летним июньским днем встал на защиту нашей родины во время Великой Отечественной войны.