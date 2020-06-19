РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили родителям в подмосковном Красногорске, какую опасность для детей представляют открытые окна, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В рамках акции «Безопасные окна» сотрудники отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по горокругу Красногорск провели профилактические беседы с родителями и законными представителями малолетних детей с целью предупреждения выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов», - говорится в сообщении.

Инспекторы по делам несовершеннолетних посетили парки городского округа Красногорск, рассказали присутствующим о том, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра в помещении, где открыты окна даже на короткий промежуток времени.

Во избежание несчастных случаев инспекторы рекомендовали не разрешать детям вставать на подоконник и не рассчитывать на москитные сетки, так как они не выдержат веса даже маленького ребенка. Полицейские раздали участникам акции тематические листовки, призвали родителей быть бдительными, не оставлять детей одних и соблюдать рекомендации.