РИАМО - 19 июн. В автоматах по продаже билетов в Московском метрополитене появились карты «Тройка» из ограниченной серии, посвященной 15-летию «Аэроэкспресс», всего выпущено 10 тысяч экземпляров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Карты можно приобрести с 18 июня билетных автоматах на станциях метро, расположенных в пределах Кольцевой линии.

«Так вышло, что 15-й день рождения компании выпал на сложный год, и для нас это лишь дополнительный стимул не останавливаться на достигнутом, оперативно реагировать на новые вызовы и продолжать развитие сервиса. <...> Сегодня «Аэроэкспресс» – это действительно самый надежный способ добраться в аэропорты столицы без опозданий, с комфортом, безопасностью и по доступной цене», – отметила генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

За последние годы «Аэроэкспресс» с комфортом и без опозданий перевез в столичные аэропорты более 142 миллионов пассажиров и стал неотъемлемой частью современной транспортной системы Москвы.

По словам Бисембаевой, в новых условиях важны безопасность и доступная цена, это безусловный приоритет для перевозчика. Поэтому в компании разработали новую тарифную стратегию и с 15 июня ввели единый тариф «Стандарт» стоимостью 300 рублей, чтобы сделать поездку в аэропорт еще более доступной для всех сегментов пассажиров, а тарифы предельно простыми и понятыми.

Лимитированные «Тройки» оформлены в индивидуальном дизайне «Аэроэкспресс» с юбилейным слоганом на лицевой стороне. Всего выпущено 10 тысяч экземпляров.

«Тройкой» можно оплатить проезд в метро и наземном городском транспорте, пригородных поездах и аэроэкспрессах, а также расплатиться за различные городские сервисы.