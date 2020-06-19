РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 41 новый случай коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3 382, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 646 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Подольске за сутки выявили 41 случай коронавируса. Всего в округе зафиксировали 3 382 случая Covid-19», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировано 52 729 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончалось 755 заболевших. Выздоровели и выписались 21 448 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.