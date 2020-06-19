РИАМО - 19 июн. ГК Alium первой из фармацевтических компаний страны внедрила маркировку, два ее завода находятся в подмосковном Серпухове, их производственная мощность более 1 тысячи тонн таблет-массы в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания Alium подписала стратегический инвестиционный проект с Правительством Московской области, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку на компанию и получить субсидию для строительства инженерной инфраструктуры на общую сумму порядка 100 миллионов рублей. Эти меры поддержки позволяют компании вносить весомый вклад в обеспечение потребностей российского здравоохранения в лекарствах», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она добавила, что кроме того, производство создало 600 новых рабочих мест, на которых в основном трудятся жители городских округов Серпухов и Протвино.

«Преимущество внедрения маркировки видим в том, что товаропроводящая цепочка станет максимально прозрачной, с рынка уйдет фальсификат, доверие пациентов к отечественным лекарственным препаратам вырастет», - отметил вице-президент по операционным вопросам группы компаний Alium Дмитрий Дрыкин.

Организация занимается как инновационными разработками, так и дженериковыми препаратами. Она производит более 200 рецептурных и безрецептурных медикаментов, от обезболивающих до лекарств для желудочно-кишечного тракта.