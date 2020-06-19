РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. Газопровод высокого давления протяженностью свыше 5,5 километра прокладывают в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации округа. «В Красногорске ведется строительство газопровода. Траектория прохождения участка трубопровода – 5 624,56 метра», - говорится в сообщении. Земляные работы затрагивают улицы Широкая, Озерная, Чапаева, Успенская в микрорайоне Опалиха, улицу Братьев Горожанкиных в микрорайоне Чернево-2, участки Истринского лесничества, Опалиховского участкового лесничества. Газопровод высокого давления строится согласно плану мероприятий АО «Мособлгаз». Завершение строительных мероприятий запланировано к 30 ноября текущего года.

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