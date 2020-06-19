РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал 18 новых автобусов в Автоколонну №1375 в городском округе Мытищи, сообщил глава округа Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Торжественная церемония передачи более 660 новых автобусов представителям филиалов «Мострансавто» состоялась в Красногорске. Директор Автоколонны № 1375 Мытищинского филиала «Мострансавто» Евгения Гусева получила ключи от 18 новых автобусов, которые будут востребованы на маршрутах округа.

«На пригородном маршруте определенно большой пассажиропоток, поэтому данная техника на 42 пассажирских места будет востребована всеми жителями Мытищ», - сказала Гусева.

Азаров отметил, что Николай Меняйло, водитель с 32-летним стажем, работает почти восемь лет в Автоколонне №1375. В период пандемии он откликнулся на призыв и стал работать на Мытищинской подстанции скорой медицинской помощи. Он был в числе водителей, принимавших новые автобусы.

«Работу свою люблю, поэтому отношусь к ней с глубоким пониманием. Спасибо губернатору Московской области за предоставление автобусов большей вместимости – пассажиры будут довольны. На подстанции скорой медицинской помощи работаю с 27 апреля. Мы работаем сутки через трое, после суток один день – отсыпной, потом можем на рейс в Автоколонну выйти, если надо», - сказал Меняйло.

Азаров добавил, что губернатор проверил оснащение новой техники и поблагодарил водителей за самоотверженную работу во время пандемии.

«Благодарю вас за работу, за участие, в том числе в мероприятиях, связанных с эпидемией. Знаю, что очень много водителей согласились работать на скорой помощи, когда это было необходимо. Пожалуйста, обращайте внимание жителей на ношение масок в автобусах. Заботьтесь о жителях. Лучше подсказать лишний раз. Понятно, что кого-то это нервирует, но лучше на воду подуть, чем потом чихать и кашлять», - сказал Воробьев.