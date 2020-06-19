РИАМО - 19 июн. В приложении «Метро Москвы» определили пять самых популярных станций среди пользователей Московских центральных диаметров при построении маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В топ-5 отправных точек вошли станции: Шереметьевская, Белорусская МЦД-1 и Курская, Царицыно, Текстильщики МЦД-2. В число лидеров по направлению «куда» вошли: Савеловская, Шереметьевская, Белорусская МЦД-1 и Курская, Царицыно МЦД-2.

«Со дня запуска МЦД всего в приложении «Метро Москвы» пассажиры построили около 2,8 миллиона маршрутов, в том числе с учетом поездки по диаметрам. Этот сервис также позволяет пользователям выбрать удобную пересадку, узнать стоимость проезда», – говорится в сообщении.

Также приложение позволяет узнать время в пути, правила валидации на МЦД и посмотреть видео переходов между станциями метро и диаметров.

Мобильное приложение «Метро Москвы» запустили в 2017 году. Его скачали свыше 3,5 миллионов пассажиров. Благодаря приложению можно построить маршрут поездки с учетом графика движения всего городского транспорта. «Метро Москвы» подскажет дорогу до конкретной точки, вычислит время в пути, число остановок и стоимость поездки на метро, МЦД, МЦК.

С 9 июня в столице завершился режим самоизоляции, отменены графики прогулок и цифровые пропуска. Продлить срок действия неиспользованных проездных можно с 12 июня в кассах метро и «Мосгортранс». В городе обязателен масочно-перчаточный режим в общественных местах и на транспорте.