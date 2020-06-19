РИАМО - 19 июн. Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
Представители ПФР уточнили, что доплату получат работающие пенсионеры, получатели накопительных выплат и участники программы софинасирования.
Пенсию у участников программы софинансирования проиндексируют на 7,99%.
Положение об обязательной индексации пенсий закреплено в одной из поправок, которые предлагается внести к Конституции страны. Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию России пройдет с 25 июня по 1 июля.
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