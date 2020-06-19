РИАМО - 19 июн. Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.

Представители ПФР уточнили, что доплату получат работающие пенсионеры, получатели накопительных выплат и участники программы софинасирования.

«У работающих пенсионеров новая выплата будет выплачиваться с учетом пенсионных баллов, накопленных в 2019 году. Накопительная пенсия будет проиндексирована на 9,13%, а это превышает уровень инфляции в три раза», – говорится в сообщении.

Пенсию у участников программы софинансирования проиндексируют на 7,99%.

Положение об обязательной индексации пенсий закреплено в одной из поправок, которые предлагается внести к Конституции страны. Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию России пройдет с 25 июня по 1 июля.