РИАМО - 19 июн. Все члены избирательных комиссий в Московской области пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Решение о необходимости тестирования в каждом регионе принимается на основе рекомендации местного управления Роспотребнадзора, уточнила она.

«Одна из важных мер, которую мы предполагали, — тестирование членов комиссий и наблюдателей. Но <…> за это время резко изменилась ситуация, мы откорректировали рекомендации. <...> В Московской области предполагается стопроцентное тестирование. <...> В Москве уже протестировано 11 тысяч человек», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИКа в пятницу.

Она отметила, что тестирование уже начали в Дагестане, на Алтае, в Карелии. В Республике Марий-Эл и Тыве будет стопроцентное тестирование, планируется выборочное тестирование в Коми, Крыму и Чувашии.

«До этого мы предполагали, что (голосующие - ред.) должны прийти с ручкой. Мы нашли возможность каждого ей (ручкой - ред.) обеспечить», — заключила Памфилова.

Кроме того, глава ЦИКа добавила, что члены избирательных комиссий не будут работать в «красных» зонах медицинских учреждений на общероссийском голосовании.

«В «красные» зоны никто из членов комиссий не идет, они для нас закрыты. Единственное, если кто-то из медперсонала и больных могут подать заявку, тогда мы можем организовать комиссию и передать бюллетени», — сказала Памфилова.

Она отметила, что потом бюллетени будут продезинфицированы.

Для обеспечения безопасности здоровья всех участников голосования Избирательная комиссия Подмосковья закупила более 5 миллионов медицинских масок, свыше 1,8 миллиона пар одноразовых перчаток для членов УИК, более 3,4 миллиона пар перчаток для участников голосования, свыше 256 тысяч халатов для членов УИК, более 102,5 тысяч литров антисептиков для членов УИК.

Также перед голосованием в регионе приобретены 45,7 тысячи защитных экранов для лица, 4134 бесконтактных термометра, 8406 антибактериальных ковриков, 29 638 распылителей, более 3,4 миллиона шариковых ручек, более 1,7 миллиона полиэтиленовых пакетов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Кроме того, жителями Москвы и Нижегородской области можно будет проголосовать онлайн с 25 по 30 июня.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>