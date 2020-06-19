РИАМО - 19 июн. В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» сторонники и члены партии «Единая Россия» провели учения для воспитанников дежурных групп детского сада №9 Реутова, говорится в сообщении главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Совместно с депутатом фракции «Единая Россия» в совете депутатов подмосковного Реутова Мариной Кудиновой и с членами партийного проекта «Безопасные дороги» в детском саду №9 «Светлячок» провели с воспитанниками мероприятие, направленное на повторение правил дорожного движения», - сказал муниципальный координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Реутова Дмитрий Легчилов.

Он добавил, что на мероприятии дети закрепили знания правил дорожного движения, им напомнили, как и где можно переходить дорогу, рассказали о правилах безопасного поведения на дороге и многое другое. Основной целью проведения таких мероприятий является формирование представлений детей о правилах дорожного движения и дорожных знаках.

Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на формирование культуры ответственного вождения и безопасного поведения пешеходов на дорогах, на контроль состояния и содействие повышению качества дорожного полотна.