РИАМО - 19 июн. Сроки для подачи заявления для наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию должны быть реальными, общественные палаты должны снять бюрократические препоны, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Согласно закону, жители и общественники могут подать заявку в общественные палаты, чтобы стать наблюдателями на выборах, уточнила председатель ЦИКа.

«На голосовании обязательно должны быть наблюдатели, в большом количестве. <...> Мы подготовили обращение в Общественную палату, чтобы они сняли бюрократические препоны. <...> Я очень прошу <…> максимально сдвинуть сроки приема заявок для наблюдения за голосованием до 29-30 июня. Упростите процедуры», — заявила Памфилова в ходе заседания ЦИКа в пятницу.

Она отметила, что некоторые региональные общественные палаты ввели невыполнимые требования для подачи заявления для наблюдения за голосованием.

«Я вас прошу, очень динамично надо работать», — заключила Памфилова.

Запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале https://2020og.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в столице с 08:00 до 20:00.