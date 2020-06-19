РИАМО - 19 июн. Сроки для подачи заявления для наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию должны быть реальными, общественные палаты должны снять бюрократические препоны, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Согласно закону, жители и общественники могут подать заявку в общественные палаты, чтобы стать наблюдателями на выборах, уточнила председатель ЦИКа.
Она отметила, что некоторые региональные общественные палаты ввели невыполнимые требования для подачи заявления для наблюдения за голосованием.
«Я вас прошу, очень динамично надо работать», — заключила Памфилова.
Запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале https://2020og.ru.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в столице с 08:00 до 20:00.
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